هدف الزمالك الأول في غزل المحلة من أحمد سيد "زيزو"
الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 22:27
هو زمالك العييد 🏹💥 أحمد سيد زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى غزل المحلة #ONTime_Sports pic.twitter.com/VeMPc6xAID— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 27, 2023
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