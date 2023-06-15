ملخص فوز جامبيا على جنوب السودان 3-2 (تصفيات أمم إفريقيا)
الخميس، 15 يونيو 2023 - 00:23
📹 HIGHLIGHTS: 🇸🇸 2-3 🇬🇲— CAF (@CAF_Online) June 14, 2023
The Gambia grab a very late winner to beat South Sudan and boost their #TotalEnergiesAFCON chances 💪#TotalEnergiesAFCONQ2023 | @TheGambiaFF pic.twitter.com/Uw61tiF2xu
نرشح لكم
ملخص فوز غينيا بيساو على ساو تومي 1-0 (تصفيات أمم إفريقيا) هدف مصر الأول ضد غينيا - تريزيجيه (تصفيات أمم إفريقيا) هدف غينيا الأول ضد مصر - شيروه جوراسي (تصفيات أمم إفريقيا) الشناوي يهدي ميداليته لـ مصطفى شوبير (تتويج الأهلي بدوري الأبطال) تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 هدف الأهلي الأول أمام الوداد - محمد عبد المنعم (دوري أبطال إفريقيا) هدف يحيى عطية الله لـ الوداد في شباك الأهلي - دوري الأبطال سبورة في الجول - أحمد عز يشرح ما يجب على الأهلي فعله أمام الوداد وحلول للتسجيل