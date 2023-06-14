الإعلان عن قميص ريال مدريد للموسم الجديد
الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 11:38
🤍🎶 Llevo tu camiseta, pegada al corazón.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2023
🆕👕 ¡Ya está aquí nuestra 1º equipación 2023/24!
🟡 @adidasfootball
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