الشناوي يهدي ميداليته لـ مصطفى شوبير (تتويج الأهلي بدوري الأبطال)
الإثنين، 12 يونيو 2023 - 01:09
محمد الشناوي أهدى ميداليته لزميله مصطفى شوبير 🥇#في_إفريقيا pic.twitter.com/jU1mPhvJ06— FilGoal (@FilGoal) June 11, 2023
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