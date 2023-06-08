أهداف تعادل سموحة مع سيراميكا كليوباترا 2-2 (الدوري المصري)
الخميس، 08 يونيو 2023 - 00:06
🔥🏆 أهداف مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا 2:2 في الدوري المصري #ONTime_Sports pic.twitter.com/ftrtjyYx7c— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 7, 2023
نرشح لكم
هدفا تعادل المصري مع غزل المحلة (الدوري المصري) هدف المصري في شباك غزل المحلة هدف غزل المحلة في شباك المصري هدفا مباراة الداخلية وحرس الحدود 1-1 (الدوري) هدف فوز بيراميدز على فاركو بقدم مصطفى فتحي (الدوري المصري) أهداف فوز الزمالك على الاتحاد السكندري 2-1 (الدوري المصري) الهدف الأول للاتحاد في مرمى الزمالك - خالد الغندور (الدوري المصري) هدف الزمالك الثاني في مرمى الاتحاد - سيف الجزيري (الدوري المصري)