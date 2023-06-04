هدف كريم بنزيمة الأخير ولحظات وداعه لـ ريال مدريد
الأحد، 04 يونيو 2023 - 21:48
كريم بنزيمة سجل هدفه الأخير بقميص ريال مدريد أمام أتليتك بلباو.🔚— FilGoal (@FilGoal) June 4, 2023
ونال وداع يستحقه من الجماهير👏
الحكومة أدى مهمته على أكمل وجه حتى النهاية. 👋pic.twitter.com/RynJJMK7QH
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