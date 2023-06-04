هدف كريم بنزيمة الأخير ولحظات وداعه لـ ريال مدريد

كريم بنزيمة سجل هدفه الأخير بقميص ريال مدريد أمام أتليتك بلباو.🔚



ونال وداع يستحقه من الجماهير👏



الحكومة أدى مهمته على أكمل وجه حتى النهاية. 👋pic.twitter.com/RynJJMK7QH