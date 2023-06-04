تقنية الفيديو تلغي ركلة جزاء لـ الأهلي أمام الوداد
الأحد، 04 يونيو 2023 - 21:44
الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 29 قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويلغي قراره. #دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/TbflIe8Xz4— FilGoal (@FilGoal) June 4, 2023
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