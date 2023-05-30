هدفا فوز الزمالك على طلائع الجيش 2-0 (الدوري المصري)

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 22:06

5/30/2023 10:06:03 PM هدفا فوز الزمالك على طلائع الجيش 2-0 (الدوري المصري)
الزمالك طلائع الجيش في الدوري الدوري المصري
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