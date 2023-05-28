هدفا ليفربول في ساوثامبتون عن طريق جوتا وفيرمينو
الأحد، 28 مايو 2023 - 19:57
هدفا جوتا وفرمينيو في شباك ساوثهامبتون#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #ارسنال_ولفرهامبتون pic.twitter.com/hmRpN3p9C2— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 28, 2023
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