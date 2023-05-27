إهدار سيباستيان هالير لركلة جزاء لدورتموند ضد ماينز
السبت، 27 مايو 2023 - 17:05
🔥🔥 الإثارة مستمرة حتى آخر لحظة— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 27, 2023
🤯 هالر يُهدر ركلة جزاء لدورتموند ويُبقى بايرن في الصدارة#الدوري_الألماني | #دورتموند_ماينتس#Bundesliga pic.twitter.com/em7uFrHSkm
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