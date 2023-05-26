هدف مانشستر يونايتد الرابع ضد تشيلسي (ماركوس راشفورد)
الجمعة، 26 مايو 2023 - 00:01
راشفورد يزيد من متاعب تشلسي#الدوري_الإنكليزي #مانشستر_يونايتد #تشلسي#PremierLeague pic.twitter.com/58ju8SVUVk— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 25, 2023
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