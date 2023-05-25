هدف جوليو إنسيسو الرائع مع برايتون ضد مانشستر سيتي
الخميس، 25 مايو 2023 - 00:10
هـــل هــو الهــدف الأجمــل لهــذا الموســـــــم؟ ✍🏼— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 24, 2023
أي حارس قادر على التصــــدي لهذا الصاروخ؟ 🤔🧤#الدوري_الإنكليزي #مانشستر_سيتي #برايتون pic.twitter.com/zYoXrhbpjR
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