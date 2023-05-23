رونالدو يسجد بعد هدفه القاتل في الشباب
الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 23:37
فيديو |— علي العنزي (@Ali_alabdallh) May 23, 2023
فرحة كرستيانو رونالدو بالهدف الثالث
والسجود لله شكرًا 🥲🥲
الله يهدي قلبه للاسلام
فرحة كبيرة #النصر_الشباب pic.twitter.com/1Nxqp4RAsn
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