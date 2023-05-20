هدف التعادل للوداد ضد صنداونز - أيوب العملود (دوري أبطال إفريقيا)

المدافع أيوب العملود يتمكن من إحراز هدف التعادل للوداد من ضربة رأس متقنة بعد أن استغل كرة ساقطة رائعة من يحيى جبران في الدقيقة 72.#دوري_أبطال_أفريقيا #الوداد_صنداونز pic.twitter.com/0SX55sWqcY