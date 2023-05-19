بعد مجهود رائع من كهربا.. توجاي ينقذ من على خط المرمى أمام الشحات
الجمعة، 19 مايو 2023 - 23:31
حسين الشحات كاد أن يسجل الهدف الثاني للأهلي ولكن توجاي كان في المكان المناسب pic.twitter.com/1rnyIPHJyn— FilGoal (@FilGoal) May 19, 2023
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