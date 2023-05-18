هدف سوسو مع إشبيلية ضد يوفنتوس
الخميس، 18 مايو 2023 - 23:42
سوسو يدرك التعادل لاشبيلية— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 18, 2023
#الدوري_الأوروبي | #اشبيلية_يوفنتوس #UEL #beINUEL pic.twitter.com/02kWIIHGFs
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