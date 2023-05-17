هدف البنك الثاني في الإسماعيلي 2-0 (الدوري)

الأربعاء، 17 مايو 2023 - 22:14

5/17/2023 10:14:17 PM هدف البنك الثاني في الإسماعيلي 2-0 (الدوري)
الدوري المصري
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