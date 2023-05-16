انفعال شديد من أمير سعيود بعد استبداله في الدوري السعودي
الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 23:23
أمير سعيود لاعب #الطائي لحظة استبداله#الطائي_النصر | #SSC pic.twitter.com/jzy85P2ykb— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 16, 2023
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