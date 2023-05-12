حالة طرد غريبة في دوري الدرجة الثانية في مباراة المنيا والجونة

الجمعة، 12 مايو 2023 - 22:30

5/12/2023 10:30:31 PM حالة طرد غريبة في دوري الدرجة الثانية في مباراة المنيا والجونة
الجونة المنيا مجموعة الصعيد الدرجة الثانية - الصعيد
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