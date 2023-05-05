إنقاذ بطولي من علي جبر ويمنع هدفا لـ كهربا (السوبر المصري)
الجمعة، 05 مايو 2023 - 22:04
إنقاذ بطولي من علي جبر بعدما راوغ كهربا حارس المرمى— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 5, 2023
#كأس_السوبر_المصري #الأهلي_بيراميدز pic.twitter.com/vjhCG4wHE3
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