بظهور محمد صلاح.. الإعلان عن قميص ليفربول للموسم الجديد

الجمعة، 05 مايو 2023 - 10:59

5/5/2023 10:59:27 AM بظهور محمد صلاح.. الإعلان عن قميص ليفربول للموسم الجديد
محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
رقم قياسي يصعب على هالاند تحقيقه جمهور توتنام يهاجم لاعبه سانشيز ولوريس يدافع عنه ناجلزمان على رأس 5 مرشحين لتدريب تشيلسي.. تعرف عليهم الذهاب لملهي ليلي مرتين أسبوعيًا.. تعرف على أغرب البنود في عقود نجوم كرة القدم تصريحات سعيدة لـ كلوب بعد الفوز على إيفرتون تصريحات نارية من جوارديولا بعد الاتهامات ضد مانشستر سيتي ملخص فوز أرسنال على ليون 3-0 (كأس سوبر دبي) هدف نيكيتاه وصناعة فييرا الرائعة خلال ودية أرسنال أمام ليون
أخر الأخبار
ديلي ميل: برايتون حدد سعر التخلي عن ماك أليستر 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
بظهور صلاح.. ليفربول يعلن قميصه لموسم 2023/2024 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير سعودي: موعد إعلان الهلال التعاقد مع ميسي.. وعائق وحيد 56 دقيقة | ميركاتو
مواعيد مباريات الجمعة 5 مايو - كأس السوبر المصري.. ومواجهة صعبة للأهلي في الـ "BAL" ساعة | الكرة المصرية
برزنتيشن تكشف الموعد المحتمل لبطولة السوبر الجديدة.. واحتمالية إقامة نسخة إضافية 10 ساعة | كأس السوبر المصري
سباليتي: مشاعر مدينة بأكملها تثقل كاهلك.. لقب الدوري من أجلكم 10 ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس نابولي عقب تحقيق لقب الدوري: نريد أن نفوز مجددا.. ونفتقد أبطال أوروبا 11 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد – علي زين: أعرف مدرب الأهلي جيدا.. وأتمنى الاعتزال في النادي 11 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 3 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 4 في الجول يكشف - عقوبة الزمالك المنتظرة حال تطبيق قرار عدم خوض السوبر