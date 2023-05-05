بظهور محمد صلاح.. الإعلان عن قميص ليفربول للموسم الجديد
الجمعة، 05 مايو 2023 - 10:59
It’s here… and it’s beautiful.— Liverpool FC (@LFC) May 5, 2023
Introducing our new 2023/24 @nikefootball home kit, inspired by the classic strip of '73/74. 😍 pic.twitter.com/4L2EgobbAm
نرشح لكم
رقم قياسي يصعب على هالاند تحقيقه جمهور توتنام يهاجم لاعبه سانشيز ولوريس يدافع عنه ناجلزمان على رأس 5 مرشحين لتدريب تشيلسي.. تعرف عليهم الذهاب لملهي ليلي مرتين أسبوعيًا.. تعرف على أغرب البنود في عقود نجوم كرة القدم تصريحات سعيدة لـ كلوب بعد الفوز على إيفرتون تصريحات نارية من جوارديولا بعد الاتهامات ضد مانشستر سيتي ملخص فوز أرسنال على ليون 3-0 (كأس سوبر دبي) هدف نيكيتاه وصناعة فييرا الرائعة خلال ودية أرسنال أمام ليون