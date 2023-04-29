العارضة تمنع ركلة جزاء الرجاء ضد الأهلي (دوري أبطال إفريقيا)
السبت، 29 أبريل 2023 - 23:54
الرجاء يهدر فرصة تسجيل هدف التقدّم أمام الأهلي من علامة الجزاء#الرجاء #الاهلي #الاهلي_الرجاء pic.twitter.com/mbJMFvLMba— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 29, 2023
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