مساعد فيريرا يتحدث عن اعتزاله وطلب مروان عطية
الخميس، 27 أبريل 2023 - 13:10
نرشح لكم
هدف فوز إنتر على يوفنتوس 0/1 (إياب نصف نهائي كأس إيطاليا) هدف فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا 0/1 (الدوري المصري) هدف فوز طلائع الجيش على غزل المحلة 0/1 (الدوري المصري) هدف فوز الداخلية على فيوتشر 0/1 (الدوري المصري) هدف فوز الوحدة على النصر (نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين) العارضة تمنع رونالدو من تسجيل هدف قاتل بضغط من رونالدو.. الحكم يطرد لاعب الوحدة إنقاذ أسطوري من منير محمدي أمام رأسية رونالدو
أخر الأخبار
خطوة جديدة في طريق عودة نيمار 33 دقيقة | الكرة الأوروبية