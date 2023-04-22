موقف مميز من كهربا مع جمهور الأهلي بعد الفوز على الرجاء

السبت، 22 أبريل 2023 - 23:55

4/22/2023 11:55:18 PM موقف مميز من كهربا مع جمهور الأهلي بعد الفوز على الرجاء
الأهلي كهربا الرجاء دوري أبطال إفريقيا
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