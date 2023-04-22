موقف مميز من كهربا مع جمهور الأهلي بعد الفوز على الرجاء
السبت، 22 أبريل 2023 - 23:55
جمهور الأهلي يُشيد بلاعبيه لحظة خروجهم من الملعب.. وموقف جيد من محمود كهربا مع الجمهور لحظة خروجه👏👏— FilGoal (@FilGoal) April 22, 2023
📷هلال عادل pic.twitter.com/IM6F0ruT9y
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