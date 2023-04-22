حضور كامل العدد وتحية خاصة لـ عم حارث قبل مباراة الأهلي والرجاء
السبت، 22 أبريل 2023 - 18:19
تحية خاصة من جماهير الأهلي لعم حارث قبل مواجهة المارد الأحمر مع الرجاء المغربي. 🔴🦅🏟 pic.twitter.com/ETKnKaByHJ— FilGoal (@FilGoal) April 22, 2023
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