هدف الأهلي الثاني ضد فاركو من محمد شريف
الجمعة، 14 أبريل 2023 - 22:23
محمد شريف يضيف الهدف الثاني للنادي الأهلي قبل نهاية الشوط الأول 💥 pic.twitter.com/o0WP81Xf08— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 14, 2023
نرشح لكم
هدف الأهلي الثالث في فاركو من علي معلول هدف أحمد قندوسي الذي لم يحتسب له ضد فاركو هدف بيراميدز الأول في شباك أسوان محمود متولي يسجل هدف الأهلي الأول في فاركو أول تعليق من أوسوريو على توليه تدريب الزمالك أهداف فوز الزمالك على حرس الحدود 0/3 (الدوري المصري) هدف الزمالك الثالث أمام حرس الحدود - أحمد بلحاج هدفا الإسماعيلي ضد إنبي - فراس شواط (الدوري المصري)