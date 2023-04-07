أهداف فوز بورتو على بنفيكا 2-1 (الدوري البرتغالي)
الجمعة، 07 أبريل 2023 - 21:29
☑ RESUMO— VSPORTS (@vsports_pt) April 7, 2023
Liga Portugal bwin (#27) | Benfica 1-2 FC Porto#LigaPortugalbwin #SLBFCP https://t.co/wstoVImJse pic.twitter.com/Eqp5CamxCN
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