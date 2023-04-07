أهداف فوز نابولي على ليتشي 2-1 (الدوري الإيطالي)
الجمعة، 07 أبريل 2023 - 21:06
نابولي يعود من ملعب ليتشي بفوز بهدفين مقابل هدف ويبلغ النقطة 74 وبفارق 19 نقطة عن الوصيف لاتسيو— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 7, 2023
شاهد أهداف المباراة..#ليتشي_نابولي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/7l1aQihJKy
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