ناجلزمان على رأس 5 مرشحين لتدريب تشيلسي.. تعرف عليهم
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 01:41
▪أحدهم يقترب من تحقيق لقب الدوري مع فريقه وأخر تمت إقالته منذ فترة قريبة.— FilGoal (@FilGoal) April 3, 2023
5 مرشحين لتدريب البلوز والإدارة لم تستقر بعد.
فمن سيخلف جراهام بوتر في قيادة تشيلسي؟ 👔📋🔵 pic.twitter.com/AiSqJMPLPH
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