ناجلزمان على رأس 5 مرشحين لتدريب تشيلسي.. تعرف عليهم

▪أحدهم يقترب من تحقيق لقب الدوري مع فريقه وأخر تمت إقالته منذ فترة قريبة.



5 مرشحين لتدريب البلوز والإدارة لم تستقر بعد.



فمن سيخلف جراهام بوتر في قيادة تشيلسي؟ 👔📋🔵 pic.twitter.com/AiSqJMPLPH