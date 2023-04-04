ناجلزمان على رأس 5 مرشحين لتدريب تشيلسي.. تعرف عليهم

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 - 01:41

4/4/2023 1:41:13 AM ناجلزمان على رأس 5 مرشحين لتدريب تشيلسي.. تعرف عليهم
تشيلسي بايرن ميونيخ الدوري الإنجليزي يوليان ناجلزمان
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