هدف الأهلي الثالث ضد الهلال - حسين الشحات (دوري أبطال إفريقيا)
السبت، 01 أبريل 2023 - 22:45
⚽️🦅 حسين الشحات يعزز تقدم الأهلي بهدف ثالث#دوري_أبطال_أفريقيا | #الأهلي_الهلال#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/D5paBdhz8i— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 1, 2023
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