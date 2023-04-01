هدف الأهلي الثالث ضد الهلال - حسين الشحات (دوري أبطال إفريقيا)

السبت، 01 أبريل 2023 - 22:45

4/1/2023 10:45:27 PM هدف الأهلي الثالث ضد الهلال - حسين الشحات (دوري أبطال إفريقيا)
الأهلي الهلال دوري أبطال إفريقيا في إفريقيا حسين الشحات
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