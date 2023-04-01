أضواء وتشجيع وحماس من جماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني
السبت، 01 أبريل 2023 - 19:20
جمهوره ده حماه. 🔥🔥🔥— FilGoal (@FilGoal) April 1, 2023
أضواء وتشجيع وحماس من جماهير الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني. 🔴🦅💥
تصوير: محمد بيومي pic.twitter.com/zT9Fp3BWHg
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