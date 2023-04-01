جماهير الأهلي تملأ استاد القاهرة قبل مواجهة الهلال
السبت، 01 أبريل 2023 - 19:19
أهلاوووووووووويييييييييييييييييييييييي. 🔴🦅🔥— FilGoal (@FilGoal) April 1, 2023
جماهير المادر الأحمر كاملة العدد في استاد القاهرة قبل مباراة الهلال السوداني. 🏟💥 pic.twitter.com/grQl2P1bIZ
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