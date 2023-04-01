جماهير الأهلي تملأ استاد القاهرة قبل مواجهة الهلال

أهلاوووووووووويييييييييييييييييييييييي. 🔴🦅🔥



جماهير المادر الأحمر كاملة العدد في استاد القاهرة قبل مباراة الهلال السوداني. 🏟💥 pic.twitter.com/grQl2P1bIZ