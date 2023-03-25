محترف المصرية للاتصالات يسجل هدف ليبيريا الأول ضد جنوب إفريقيا
السبت، 25 مارس 2023 - 00:43
⚽️ 𝔾𝕆𝔸𝕃 ⚽️— SABC Sport (@SABC_Sport) March 24, 2023
Liberia have pulled one back.
🇿🇦 2⃣➖1⃣ 🇱🇷
🚨 LIVE
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