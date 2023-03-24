ملخص فوز الجزائر على النيجر 1/2 (تصفيات أمم إفريقيا)
الجمعة، 24 مارس 2023 - 22:02
📹 ملخص المباراة: 🇩🇿 2-1 🇳🇪— CAF - عربي (@caf_online_AR) March 24, 2023
الجزائر تقلب تأخرها أمام النيجر إلى فوز في أخر الدقائق لتصل للنقطة التاسعة في إطار منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 🔝#TotalEnergiesAFCONQ2023 | @LesVerts pic.twitter.com/pRmhJPTK9D
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