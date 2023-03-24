ملخص فوز الجابون على السودان 0/1 (تصفيات أمم إفريقيا)
الجمعة، 24 مارس 2023 - 20:48
📹 HIGHLIGHTS: 🇬🇦 1-0 🇸🇩— CAF (@CAF_Online) March 23, 2023
Lloyd Palun scored the only goal of the game as Gabon edged past Sudan in group I in the #TotalEnergiesAFCONQ2023 @SFA1936 | @Fegafoot_gabon pic.twitter.com/rRyjVSE0Pt
نرشح لكم
ملخص فوز غانا على أنجولا 0/1 (تصفيات كأس أمم إفريقيا) هدفا فوز مصر الأولمبي على زامبيا 2-0 (تصفيات أمم إفريقيا) تعرف على نظام كأس العالم 2026.. ومفاجأة مغربية كولر ينتقد أرضية ملعب السلام بعد مباراة المقاولون حوار جوزيه بيسيرو | عن بكاءه بعد ترك الأهلي.. أزمة كوبا أميركا ومستقبل أوسيمين هدف فوز الهلال على الأهلي 0/1 (دوري أبطال إفريقيا) تصريحات مثيرة من نبيل الكوكي بعد الفوز على الزمالك كيف تحققت أمنية مدافع المغرب في الثأر من رونالدو