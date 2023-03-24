ملخص فوز غانا على أنجولا 0/1 (تصفيات كأس أمم إفريقيا)
الجمعة، 24 مارس 2023 - 20:38
HIGHLIGHTS: 🇬🇭 1-0 🇦🇴— CAF (@CAF_Online) March 24, 2023
Antoine Semenyo scored in the dying moments of the game as Ghana edged past Angola 💫 #TotalEnergiesAFCON2023Q | @GhanaBlackstars pic.twitter.com/aAgZVGKRcD
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