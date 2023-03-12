تصريحات تامر مصطفى مدرب إنبي بعد الفوز على الزمالك
الأحد، 12 مارس 2023 - 22:53
لقاء خاص مع تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي عقب الفوز على الزمالك 💥💥#ستاد_مصر pic.twitter.com/6zIsLk79g6— OnTime Sports (@ONTimeSports) March 12, 2023
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