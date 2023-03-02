طرد لاعب منتخب شباب الأردن بعد 10 ثواني فقط
الخميس، 02 مارس 2023 - 16:13
أسرع بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم!!— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 2, 2023
شاهد ماذا حدث في مباراة الأردن وطاجيكستان في كأس آسيا تحت 20 سنة.. pic.twitter.com/Wz76oljo2F
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