ملخص فوز ساسولو على ليتشي 1-0 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 26 فبراير 2023 - 00:09
ساسولو يحقق فوزاً هاماً خارج الديار أمام ليتشي بنتيجة 1-0#ليتشي_ساسولو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/0siGlOD6N2— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 25, 2023
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