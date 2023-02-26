ملخص فوز ساسولو على ليتشي 1-0 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 26 فبراير 2023 - 00:09

2/26/2023 12:09:40 AM ملخص فوز ساسولو على ليتشي 1-0 (الدوري الإيطالي)
الدوري الإيطالي ساسولو ليتشي
نرشح لكم
هدفا فوز نابولي على إمبولي 2-0 (الدوري الإيطالي) بناء مدرسة ومساعدة الغارمين.. أعمال خيرية لـ أتسو قبل وفاته في زلزال تركيا حوار جوزيه بيسيرو | عن بكاءه بعد ترك الأهلي.. أزمة كوبا أميركا ومستقبل أوسيمين ملخص فوز إنتر على أودينيزي 3-1 (الدوري الإيطالي) هدف فوز ميلان على مونزا 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز نابولي على ساسولو 2-0 (الدوري الإيطالي) مصير غامض لكريستيان أتسو بعد زلزال تركيا الكشف عن أمر إنساني تسبب في غياب أوربان عن تدريبات لايبزيج
أخر الأخبار
بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور 2 ساعة | الدوري المصري
لابا كودجو يسجل ويكتب لقب كأس السوبر الإماراتي لـ الشارقة 2 ساعة | الوطن العربي
مدرب الترجي: كنا نعرف كل كبيرة وصغيرة عن الزمالك 2 ساعة | الكرة الإفريقية
ضرب العارضة وصنع 3 فرص.. ماذا قدم صلاح في تعادل ليفربول مع كريستال بالاس 3 ساعة | المحترفون
كلوب: كان علينا أن نسجل مبكرا.. وهزيمة ريال مديد لم تؤثر على ليفربول 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا - الرجاء بالعلامة الكاملة بعد الفوز على هورويا 3 ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب صنداونز: أسير على خطى موسيماني؟ لا تعليق.. ولهذا لن أتحدث عن نقاط ضعف الأهلي 3 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: حزين على الفرص الضائعة أمام صنداونز.. وهذا سبب تسديد هاني لركلة الجزاء 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا