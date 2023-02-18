هدف فوز الهلال على الأهلي 0/1 (دوري أبطال إفريقيا)
السبت، 18 فبراير 2023 - 16:56
الهلال السوداني يأخذ الأفضلية على الأهلي المصري بهدف من كرة خادعة#دوري_أبطال_أفريقيا #الهلال_السوداني #الأهلي_المصرى pic.twitter.com/aPby3ycRpd— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2023
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