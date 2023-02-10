تصريحات نارية من جوارديولا بعد الاتهامات ضد مانشستر سيتي

رسالة من محمد صلاح للاعبين الشباب في حفل جلوب سوكر

المؤتمر الصحفي لـ جوارديولا قبل مباراة سيتي ضد ليفربول

حطها في الجول يا ضياء (3) الرد في الملعب.. ماتتسرعش في أي تغيير قبل الجولة الثالثة بالفانتازي