تصريحات نارية من جوارديولا بعد الاتهامات ضد مانشستر سيتي

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 23:46

2/10/2023 11:46:38 PM تصريحات نارية من جوارديولا بعد الاتهامات ضد مانشستر سيتي
بيب جوارديولا مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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