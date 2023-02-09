هدف خيالي من منتصف الملعب في فوز دورتموند على بوخوم 2-1 (كأس ألمانيا)
الخميس، 09 فبراير 2023 - 01:09
🚨 #بوروسيا_دورتموند يكمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي 🏆 #كأس_ألمانيا 🇩🇪 بفوزه على #بوخوم 2-1 في دور ثمن النهائي— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) February 8, 2023
🎥 - شاهد أهداف المباراة pic.twitter.com/lRYun0OK8M
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