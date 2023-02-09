هدف خيالي من منتصف الملعب في فوز دورتموند على بوخوم 2-1 (كأس ألمانيا)

الخميس، 09 فبراير 2023 - 01:09

2/9/2023 1:09:08 AM هدف خيالي من منتصف الملعب في فوز دورتموند على بوخوم 2-1 (كأس ألمانيا)
كأس ألمانيا بوروسيا دورتموند بوخوم
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