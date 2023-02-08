هدف الأهلي الأول أمام ريال مدريد - علي معلول (كأس العالم للأندية)
الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 22:36
د65' الهدف الأول لـ الأهلي عن طريق علي معلول 🎙 بصوت عبدالله الحربي— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 8, 2023
ريال مدريد 2 × 1 الأهلي#ريال_مدريد_الاهلي
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/jozGLoscPe
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