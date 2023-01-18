أهداف فوز إنتر على ميلان بثلاثية في السوبر الإيطالي
الأربعاء، 18 يناير 2023 - 23:15
ميلان 0-3 إنتر— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 18, 2023
شاهد الأهداف الثلاثة بتعليق فارس عوض #كأس_السوبر_الإيطالي #ديربي_ميلانو #ميلان_إنتر pic.twitter.com/RAeTDaFmFK
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