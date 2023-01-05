أول رد فعل من طارق حامد بعد الهزيمة في الكلاسيكو
الخميس، 05 يناير 2023 - 22:31
"حزينين على مغادرة الجماهير حزينة، وكنا نحتاج التوفيق بس في هذه المباراة"— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 5, 2023
طارق حامد - لاعب #الاتحاد#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/0zn0vfReX6
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