هدف نيكيتاه وصناعة فييرا الرائعة خلال ودية أرسنال أمام ليون
الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 18:58
⚽️ GOAL FOR ARSENAL .. Nketiah— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 8, 2022
⌚️ 33
🇫🇷 #Lyon 0
🏴 #Arsenal 2#DubaiSuperCup2022 @dubaisupercup pic.twitter.com/UzIF36ReMB
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