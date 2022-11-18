فيتال بوركيلمانز يتحدث عن عمله في المناجم بجانب كرة القدم والمعاناة التي كانت يُعانيها

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 23:16

11/18/2022 11:16:34 PM

فيتال بوركيلمانز يتحدث عن عمله في المناجم بجانب كرة القدم والمعاناة التي كانت يُعانيها