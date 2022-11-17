رسالة من محمد صلاح للاعبين الشباب في حفل جلوب سوكر
الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 21:24
رسالة #محمد_صلاح للشباب العربي الباحث عن التألق في عالم كرة القدم..#جوائز_جلوب_سوكر pic.twitter.com/MpXg9dziDn— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 17, 2022
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