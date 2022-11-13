ببساطة لأنها العقلية الألمانية.. قصة هيربيرجر صاحب معجزة بيرن والتي أنهت أحلام الفريق الذهبي المجري

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 23:25

11/13/2022 11:25:25 PM ببساطة لأنها العقلية الألمانية.. قصة هيربيرجر صاحب معجزة بيرن والتي أنهت أحلام الفريق الذهبي المجري
كأس العالم ألمانيا المجر بيرن
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