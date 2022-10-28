رسالة من سيد عبد الحفيظ لجماهير الكرة المصرية بعد نهاية كأس السوبر

هدفا فوز الأهلي على الزمالك 2-0 (السوبر المصري)

هدف الأهلي الثاني في الزمالك - كريم فؤاد (السوبر المصري)

هدف الأهلي الأول في الزمالك - برونو سافيو (السوبر المصري)

كولر: ديانج لاعب مهم ولكننا نملك قائمة كبيرة من اللاعبين

كولر: لم نصل للمستوى الذي أطمح له